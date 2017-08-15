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Cezaevinden kaçmaya çalışan PKK'lılar yakalandı

Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan hükümlü ve tutuklu 17 kişi, firar etmeye çalışırken yakalandı.

Cezaevinden kaçmaya çalışan PKKlılar yakalandı

15 Ağustos 2017 14:45

Cezaevinde yatmakta olan 17 kişinin 'fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosu' ile duvar kırarak firar girişiminin engellendiği olay, dün gece saat 00.20 sıralarında yaşandı.

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü ve tutuklu olarak tutulan M.T. (26), Ö.Y. (32), O.B., (26), S.A. (31), N.O. (26), M.S. (52), M.Ç. (20), S.A. (24), A.İ. (31), E.D. (23), C.T. (31), H.S. (30), İ.A. (47), K.A.Ö. (33) ve M.O. (26) ile Suriye uyruklu R.M.E. (34) ve E.M.'nin (32) kaldığı C-15 koğuşundan duvara vurma sesi geldiğini duyan dış emniyet nöbetçisinin uyarısıyla cezaevi alarma geçerken, bu sırada da dışarıdan koğuşun dışa bakan bölümünde bir delik olduğu görüldü.

Geniş güvenlik önlemi altında 17 PKK'lının kaldığı koğuş tahliye edilerek arama başlatılırken, koğuşun içinden duvarda bir delik açıldığı, ancak açılan deliğin yine cezaevi bahçesine çıktığı tespit edildi.
Koğuşta yapılan aramada da olayda kullanılan fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosu ele geçirilirken, firar girişimi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

Resul Özdil
 

Etiketler: osmaniye, pkk


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