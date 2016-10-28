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Cezaevinden kaçtı eşini öldürdü

Erzincan da cezaevinden kaçan Seçkin Oğuz (30) isimli şahıs, eşi Güler Mete Oğuz’u (26) bıçaklayarak öldürüldü.

Cezaevinden kaçtı eşini öldürdü

28 Ekim 2016 11:24

 Erzincan da cezaevinden kaçan Seçkin Oğuz (30) isimli şahıs, eşi Güler Mete Oğuz’u (26) bıçaklayarak öldürüldü.
Olay Erzincan Hocabey Mahallesi 1052. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seçkin Oğuz isimli şahıs 4 gün önce Erzincan Açık Ceza evinden firar etti. Bu sabah ise eşi Güler Mete Oğuz’un (26) evine giden firari şahıs Seçkin Oğuz (30), eşi ile evde bir süre tartıştıktan sonra eline aldığı bıçakla karısını öldürdü. Daha sonra firari şahıs Seçkin Oğuz (30), karakola giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Abdullah Aslan
ERZİNCAN 

Etiketler: Cezaevi, Seçkin Oğuz


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