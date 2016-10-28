Erzincan da cezaevinden kaçan Seçkin Oğuz (30) isimli şahıs, eşi Güler Mete Oğuz’u (26) bıçaklayarak öldürüldü.

Olay Erzincan Hocabey Mahallesi 1052. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seçkin Oğuz isimli şahıs 4 gün önce Erzincan Açık Ceza evinden firar etti. Bu sabah ise eşi Güler Mete Oğuz’un (26) evine giden firari şahıs Seçkin Oğuz (30), eşi ile evde bir süre tartıştıktan sonra eline aldığı bıçakla karısını öldürdü. Daha sonra firari şahıs Seçkin Oğuz (30), karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdullah Aslan

ERZİNCAN