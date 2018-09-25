İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevine tekerlekli sandalyeyle götürüldü

Cezaevine tekerlekli sandalyeyle götürüldü
Cezaevine tekerlekli sandalyeyle götürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tutuklanan uyuşturucu satıcısı, cezaevine tekerlekli sandalye ile götürüldü.

Narkotik ekipleri tarafından bir süredir takip edilen C.Y. ve H.K. isimli şahıslarla H.K. adlı kadının kaldığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şahsın üzerinde ve evde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirleri, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekerlekli sandalye ile götürülen C.Y, basın mensuplarına "Çekmeyin diye tepki gösterirken, H.K. ise "İyi çekin" diye bağırdı. C.Y'nin daha önce karıştığı bir olayda silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.
Seyfettin Aras

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.