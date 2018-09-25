Cezaevine tekerlekli sandalyeyle götürüldü

Narkotik ekipleri tarafından bir süredir takip edilen C.Y. ve H.K. isimli şahıslarla H.K. adlı kadının kaldığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şahsın üzerinde ve evde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirleri, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekerlekli sandalye ile götürülen C.Y, basın mensuplarına "Çekmeyin diye tepki gösterirken, H.K. ise "İyi çekin" diye bağırdı. C.Y'nin daha önce karıştığı bir olayda silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.

Seyfettin Aras

