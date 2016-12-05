Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, tutuklu ve hükümlü sayısı son 10 yılda iki katını aşarken, cezaevi sayısı ise neredeyse yarı oranında arttırıldı. Verilere göre, Türkiye’de son 10 yılda tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 117,7 oranında artarak 197 bin 297 kişiye ulaştı. Cezaevinde bulunanların 186 bin 963'ü erkek, 7 bin 894'ü kadınlar, 2 bin 440'ı 18 yaş altındaki çocuklar oluşturdu.

2007'de 90 bin 837, 2008'de 103 bin 235, 2009'da 116 bin 340, 2010'da 120 bin 814, 2011'de 128 bin 604, 2012'de 136 bin 20, 2013'de 145 bin 478, 2014’de 158 bin 837, 2015’te 178 bin 89 olan Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 2016 yılının kasım ayında ise 197 bin 297'ye yükseldi.

372 cezaevi de doldu

Türkiye’de son 10 yılda 111 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı. Yeni açılanlarla birlikte ceza infaz kurumu sayısı 372’ye, kapasiteleri ise 197 bin 297’ye yükseldi. Türkiye’de 2007 yılında 8, 2008 yılında 13, 2009 yılında 8, 2010 yılında 7, 2011 yılında 2, 2012 yılında 14, 2013 yılında 10, 2014 yılında 14, 2015 yılında 18 ve 2016 yılında 17 yeni ceza infaz kurumu açıldı.

Türkiye'de 6 Ekim 2016 tarihi itibariyle yayınlanan ceza ve infaz kurumu verilerine göre, 290 kapalı, 66 müstakil açık ceza infaz kurumu, 2 çocuk eğitim evi, 6 kadın kapalı, 4 kadın açık, 4 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 372 ceza infaz kurumu bulunuyor.

Cezaevlerinin kapasitesini arttırmak için ise 2010 yılında 5, 2011 yılında 7, 2012 yılında 9, 2013 yılında 6, 2014 yılında 5, 2015 yılında 2 adet olmak üzere 34 adet ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak 9 bin 492 kişilik kapasite artırımına gidildi.

Yeni açılan cezaevlerine ve ek binalara rağmen, tutuklu ve hükümlü sayısı kapasite aşmaya devam ediyor. Türkiye’de cezaevlerinin toplam kapasitesi 189 bin 269 olmasına rağmen, 1 Kasım itibariyle 197 bin 297 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Rakamlara göre cezaevlerinde kapasite fazlası 8 bin 28 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Marmara ilk sırada

Tutuklu ve hükümlülerin bölgelere göre dağılımında Marmara Bölgesi yüzde 27,4 ile ilk sırada yer alırken, Marmara'yı yüzde 17,7 ile Ege Bölgesi, yüzde 14,3 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 13,5 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 12,2 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 8,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 6,7 ile Doğu Anadolu Bölgesi izledi.

Hırsızlık başı çekiyor

Türkiye’de cezaevlerinde en fazla hırsızlık, uyuşturucu ve adam öldürme suçlarından giren tutuklu ve hükümlüler bulunuyor. Cezaevlerinde bulunanların bazı suçlarına göre dağılımında ilk sırayı yüzde 22,8 ile hırsızlık alıyor. Hırsızlığı yüzde 18,9 ile uyuşturucu, yüzde 15,5 ile adam öldürme, yüzde 12,5 ile yaralama, yüzde 12,2 ile yağma veya gasp, yüzde 8,1 ile cinsel suçlar, yüzde 4,8 ile sahtecilik, yüzde 3,2 ile dolandırıcılık, yüzde 1,1 ile fuhuş, yüzde 0,9 ile de adam öldürmeye teşebbüs suçları izledi.

Çocuklarda hırsızlık ve cinsel suçlar

Çocuk tutuklu ve hükümlülerde hırsızlık yüzde 34,8 ile ilk sırada yer alırken, hırsızlığı yüzde 18 ile uyuşturucu, yüzde 16 ile cinsel suçlar, yüzde 14 ile yağma ve gasp, yüzde 12 ile adam öldürme, yüzde 3,4 ile yaralama izliyor. Yüzde 1,8’ini ise diğer suçlar oluşturuyor.

İlk sırada ilkokul mezunları

Türkiye'de cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin eğitim durumlarına göre dağılımında ilkokul mezunları yüzde 39,6 ile ilk sırada yer alırken, ilkokul mezunlarını yüzde 19,3 ile ortaokul, yüzde 14,8 ile lise, yüzde 12,7 ile ilköğretim, yüzde 4,5 ile okur-yazar olup okul bitirmeyen, yüzde 3,5 ile okuma-yazma bilmeyen, yüzde 2,8 ile yüksekokul veya fakülte, yüzde 2,8 ile ise yüksek lisans ve doktora mezunları ile öğrenim durumu bilinmeyenler takip etti.

Evliler ilk sırada

Cezaevlerinde bulunanların medeni durumlarına bakıldığında yüzde 40,9 ile evliler ilk sırada yer alırken, evlileri yüzde 23,8 ile bekarlar, yüzde 12 ile boşananlar, yüzde 1,3 ile dul olanlar takip etti. Yüzde 21,8 oranında medeni durumu bilinmeyen tutuklu ve hükümlü bulunurken, evliliği iptal edilenler ve evliliği feshedilenler ise yüzde 0,2‘sini oluşturdu.

Servan Alacabey