Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Cezaevlerinde 22 Kasım alarmı: FETÖ'cüler isyan çıkartabilir

Cezaevlerinde 22 Kasım alarmı: FETÖ'cüler isyan çıkartabilir

FETÖ'nün 22 Kasım'da cezaevlerinde olaylar çıkaracağı hükümetin de yaşanacak olası olaylara karşı önlem aldığı ileri sürüldü.

Cezaevlerinde 22 Kasım alarmı: FETÖcüler isyan çıkartabilir

21 Kasım 2016 09:32

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan bugünkü yazısında FETÖ'nün cezaevlerinde yine bir isyan çıkarmayı planladığını yazdı. Yazıda; FETÖ'nün özellikle cezaevine konulan üyelerinin 'umudunu diri tutabilmek için' sık sık belirli tarihler belirleyip, bu tarihte gelişmeler olabileceği gibi iddiaları da ortaya attığına dikkat çekildi.

"22 KASIM'DA OLAY ÇIKARTABİLİRLER"

Şardan, yazısında şu iddialara yer verdi: "Bakanlık bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tatil olmasına karşın önceki gün başsavcılıklara bu kapsamda önemli bir yazı gönderdi. Bakan Bekir Bozdağ adına, genel müdür yardımcısının imzasını taşıyan 19 Kasım tarihli yazıda, FETÖ'nün, önümüzdeki birkaç gün içinde cezaevlerinde yaşanması olası gelişmelerle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdiğine atıf yapılarak, bu istihbarat paylaşıldı. Cezaevleri yönetimlerini alarma geçiren söz konusu yazıda, cezaevlerinde kalan FETÖ üyesi tutukluların, yan odalarda kalan adli hükümlü ile tutuklulara, 21-22 Kasım'da olay çıkartacaklarını ve destek olmalarını söylediklerinin tespit edildiği açıklandı.

İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER

FETÖ üyesi tutukluların, uzun süredir 22 Kasım'a yoğunlaştırdıkları söylemlerin dikkate alınması gerektiği vurgulanan yazıda, alınması gereken önlemler özetle şöyle sıralandı:

1. Ceza ve tevkifevlerinde bugünden (19 Kasım) başlayarak 21-22-23 Kasım tarihlerini özellikle kapsayacak şekilde 'ikinci bir talimata kadar' güvenlik tedbirlerini artırılacak, özellikle gece vardiyaları güçlendirilecek.

2. Özellikle 'rehin alma' olaylarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olunacak.

3. Jandarmanın bu tarihlerde etkinliği artırılacak, yedek kuvvetlerin cezaevlerinde ya da yakınında bulundurulmaları sağlanacak.

4. Kurumlarda, en az bir itfaiye aracı hazır bulundurulacak.

5. Kampüs alanlarında acil müdahale ekipleri 24 saat esasına göre planlanacak.

6. Kurum içi istihbarata önem verilecek ve kamera kontrol odalarındaki izlemeler aralıksız yapılarak olağandışı tüm durumlar zamanında tespit edilecek.

7. Olağandışı tüm gelişmeler en hızlı biçimde Ankara'ya aktarılacak.

8. İçeride ve dışarıda yaşanması muhtemel durumlara karşı valiliklerle irtibata geçilecek, emniyet birimlerinin de kurumlarda veya hemen destek verebilecekleri konumlarda hazırlıklı olmaları sağlanacak."


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!