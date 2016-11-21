Milliyet gazetesinden Tolga Şardan bugünkü yazısında FETÖ'nün cezaevlerinde yine bir isyan çıkarmayı planladığını yazdı. Yazıda; FETÖ'nün özellikle cezaevine konulan üyelerinin 'umudunu diri tutabilmek için' sık sık belirli tarihler belirleyip, bu tarihte gelişmeler olabileceği gibi iddiaları da ortaya attığına dikkat çekildi.

"22 KASIM'DA OLAY ÇIKARTABİLİRLER"

Şardan, yazısında şu iddialara yer verdi: "Bakanlık bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tatil olmasına karşın önceki gün başsavcılıklara bu kapsamda önemli bir yazı gönderdi. Bakan Bekir Bozdağ adına, genel müdür yardımcısının imzasını taşıyan 19 Kasım tarihli yazıda, FETÖ'nün, önümüzdeki birkaç gün içinde cezaevlerinde yaşanması olası gelişmelerle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdiğine atıf yapılarak, bu istihbarat paylaşıldı. Cezaevleri yönetimlerini alarma geçiren söz konusu yazıda, cezaevlerinde kalan FETÖ üyesi tutukluların, yan odalarda kalan adli hükümlü ile tutuklulara, 21-22 Kasım'da olay çıkartacaklarını ve destek olmalarını söylediklerinin tespit edildiği açıklandı.

İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER

FETÖ üyesi tutukluların, uzun süredir 22 Kasım'a yoğunlaştırdıkları söylemlerin dikkate alınması gerektiği vurgulanan yazıda, alınması gereken önlemler özetle şöyle sıralandı:

1. Ceza ve tevkifevlerinde bugünden (19 Kasım) başlayarak 21-22-23 Kasım tarihlerini özellikle kapsayacak şekilde 'ikinci bir talimata kadar' güvenlik tedbirlerini artırılacak, özellikle gece vardiyaları güçlendirilecek.

2. Özellikle 'rehin alma' olaylarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olunacak.

3. Jandarmanın bu tarihlerde etkinliği artırılacak, yedek kuvvetlerin cezaevlerinde ya da yakınında bulundurulmaları sağlanacak.

4. Kurumlarda, en az bir itfaiye aracı hazır bulundurulacak.

5. Kampüs alanlarında acil müdahale ekipleri 24 saat esasına göre planlanacak.

6. Kurum içi istihbarata önem verilecek ve kamera kontrol odalarındaki izlemeler aralıksız yapılarak olağandışı tüm durumlar zamanında tespit edilecek.

7. Olağandışı tüm gelişmeler en hızlı biçimde Ankara'ya aktarılacak.

8. İçeride ve dışarıda yaşanması muhtemel durumlara karşı valiliklerle irtibata geçilecek, emniyet birimlerinin de kurumlarda veya hemen destek verebilecekleri konumlarda hazırlıklı olmaları sağlanacak."