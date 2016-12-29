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Cezaevlerinde sakal yasağı yok

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevlerinde sakal yasağı uygulandığına ilişkin bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Cezaevlerinde sakal yasağı yok

29 Aralık 2016 12:03

Gaziantep Cezaevinde sakal bırakma yasağı getirildiği iddia edilen "Cezaevinde 28 Şubat Kafası" başlıklı haberle ilgili yapılan açıklamada, cezaevlerinde sakal konusunda herhangi bir yasak bulunmadığı belirtildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ceza ve infaz kurumlarında dini inanç ve ibadetlere yasak konulmasının kesinlikle söz konusu olmadığı, dini ibadetlerin engellendiği iddialarının da tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada cezaevindeki hükümlülerin makul ölçülerde sakal bırakmasının serbest olduğunun altı çizilerek, terör örgütlerine mensup hükümlü ve tutukluların örgütsel amaç, hedef ve faaliyetleri kapsamında mevzuat hükümlerine aykırı olarak saç ve sakal uzatmalarına ise sağlık gerekçesiyle izin verilmediğine işaret edildi. Açıklamada, "Hükümlü ve tutukluların büyük bir bölümü mevzuat hükümlerine uygun olarak sakallarını makul ölçülerde uzatmaktadırlar. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular için sakal yasağı kesinlikle söz konusu değildir. Ceza ve infaz kurumlarında dini inanç ve ibadetlere yasak konulması kesinlikle söz konusu olmadığı gibi dini ibadetlerin engellendiği iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Ceza infaz kurumlarında dini inanç ve değerlere karşı bir tutum ve davranış içinde olduğu algısı oluşturmaya yönelik bu tür haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
 

Etiketler: Adalet Bakanlığı


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