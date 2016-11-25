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Cezalara artış geldi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan TCK ve CMK'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun TBMM'de kabul edilmesi ile birçok cezaya artış getirildi.

Cezalara artış geldi

25 Kasım 2016 12:39

12 yaşından küçük çocuklara cinsel istismar suçunun cezası 16 yıldan 18 yıla çıkartılırken, telefonla dolandırıcılık yapanlara verilen cezalar da arttırıldı.

TBMM'de kabul edilen kanunla TCK'nın 103. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapılarak cezalar arttırıldı. Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda nitelikli cinsel istismar suçunda verilecek ceza 16 yıldan 18 yıla çıkartıldı. Sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla çıkartılarak cezalar arttırıldı.

Telefon dolandırıcıları yandı
TBMM'de kabul edilen yasa ile dolandırıcılık suçunun basit halinin cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, nitelikli halinin cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkartıldı. Dolandırıcılık suçunun failinin kendisini polis, hâkim, savcı, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması,bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi halinde verilecek hapis cezası ise en az 4 yıl olacak.
Patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan malzemelerin izinsiz olarak bulundurulması veya kabul edilmesi de suç olarak düzenlenirken, suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Ayrıca, suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde yarı oranı yerine bir kat artırım yapılacak.

Tekmeciye tutuklama
CMK'nın 100. maddesinde yapılan değişiklikle "Sadece adli para cezasını gerektiren veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez" şeklinde değişiklik yapıldı. Bu düzenlemeden sonra İstanbul’da belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle hemşire Ayşegül Terzi’yi darp ettiği belirtilen A.Ç. gibi benzer suçları işleyenler tutuklanabilecek.

Makas atanlara ceza arttı
TCK'nın 179. maddesinde yapılan değişiklikle trafikte makas atarak trafiği tehlikeye sokanlar başta olmak zere trafik magandalarına verilen cezanın alt sınırı 1 aydan 3 aya çıkartıldı.
Öte yandan TBMM'de kabul edilen kanunla cezası artan diğer suçlar ise şöyle:
"Fuhşun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma eylemi de TCK nın 227. maddesi kapsamında suç olarak düzenlendi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası artırılarak, suç olarak öngörülen cezanın alt sınırı 1 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılmakta, adli para cezasının alt sınırı 5 gün yerine 200 gün olarak belirlendi. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiri bireysel işlenen uyuşturucu madde ticareti suçunda da uygulanabilecek ve bu tedbire sulh ceza hâkimliği tarafından karar verilecek."  

Pelin Üzek

Etiketler: Adalet Bakanlığı


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