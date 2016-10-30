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Cezalı taraftarlara bilet satıldığı iddiası

Eskişehirspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak olan TFF 1. Lig 9. hafta maçında, cezalı Eskişehirspor taraftarlarına bilet satıldığı iddia edilerek, mağduriyetlerin yaşandığı öne sürüldü.


30 Ekim 2016 12:58

Geçen sezon Eskişehirspor - Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylarda kameralar tarafından tespit edilen çoğu taraftarın Eskişehirspor ile Bandırmaspor arasında Ankara'da oynanacak 9. hafta mücadelesine giremeyeceği söylendi. Sosyal medyadan yapılan uyarılarda, Passolig kartına bilet yükleyebilen taraftarın cezalı olmadığı, yükleyemeyen taraftarların ise cezalı oldukları aktarıldı. Birçok taraftar Passolig kartına yüklediği bilet ile Ankara'da oynanacak maç için yollara düştü. Ankara'nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan onlarca taraftara ise cezalı oldukları söylendi. Passolig'e tepki gösteren Eskişehirspor taraftarı Ali Erginer, "Passolig cezalı maça bilet satarak milleti dolandırma peşine düşmüştür. Cezalı olduğumuz maça bilet satmaması gerekirken, bize bilet satıldı. Passolig'i kınıyoruz. Bizi maddi ve manevi olarak yıkan bir uygulamadır. Benim gördüğüm yaklaşık 90 taraftar Eskişehir'e geri dönüyor. Kendi aracım ile sevdalısı olduğum renklerin peşinden gidiyorum. Ama bu uygulama bizi her şeyden soğutmaya çalışıyor. Bana cezam olduğu halde bilet satan ve yollarda mağdur eden bu uygulamayı kınıyorum" dedi. 

Etiketler: cezalı taraftarlar


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