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Cezalı yıldızlar tribünde, Negredo maskeyle sahada

Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen yıldız futbolcular Adriano, Medel ve Quaresma, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Cezalı yıldızlar tribünde, Negredo maskeyle sahada

31 Mart 2018 19:51

Beşiktaş'ın yıldız isimleri, Alanyaspor karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Josef de Souza'ya yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan ve Alanyaspor karşısında 4. maçtaki cezasını çeken Quaresma'nın yanı sıra, Başakşehir mücadelesinde gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Adriano ve Medel, Alanyaspor maçını tribünden takip etti. Medipol Başakşehir karşısında yüzüne aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiği kırılan Negredo ise kendisi için yapılan özel maskeyle sahaya çıktı. İspanyol oyuncu mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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