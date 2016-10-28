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Cezayirli hırsız alüminyum folyo ile alarmlardan kurtuldu Yazdir

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mağazalardan çaldığı eşyaları alüminyum folyoya sararak alarmın çalmasını önleyen Cezayirli hırsız yakalandı.

Cezayirli hırsız alüminyum folyo ile alarmlardan kurtuldu Yazdir

28 Ekim 2016 21:03

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’a tatile gelen ve ilçeden ayrılmayarak 1 yıldır Bodrum’da yaşayan Cezayirli Mourat Benit (44), 6 mağazadan yaklaşık 6 bin liralık yiyecek, içecek, kıyafet ve takı çaldı. Güvenlik kameraları ve alarmları bulunan mağazalara müşteri gibi girerek gezinen Benit, gözüne kestirdiği ürünleri alıp deneme kabininde çantasının içerisinde bulunan alüminyum folyoyaya sardı. Böylece alarmları etkisiz hale getiren zanlı, çantasına koyduğu pahalı kıyafetleri alarak mağazalardan ayrıldı. Bodrum’un en ünlü mağazalarına girerek kıyafet çalan zanlı ile ilgili yapılan şikayetler üzerine polis harekete geçti. Asayiş ekipleri, hırsızlık yapılan 6 mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, aynı adamın 6 mağazada da görüntüsüne rastlayınca Cezayirli turisti incelemeye aldı. Yaptıkları araştırmalar sonucunda Benit’in evine baskın yapan polisler, çok sayıda hiç kullanılmamış marka ayakkabı, pantolon, tişört, gömlek, gözlük ve alkollü içecek ele geçirdi. Gözaltına alınan Benit, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Cezayirli zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aylardır aynı taktikle birçok giyim mağazasını gündüz vakti soyan zanlının büyük alışveriş merkezlerinden pahalı gözlükler, birçok süper marketten ise alkollü içecek çaldığı öğrenildi. 

Eren Ayhan
 


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