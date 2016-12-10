Gözleri son 6 aydır bulanık görmeye başlayan olan 74 yaşındaki Malıka'ya, Cezayir'de gittiği doktorlar tarafından beyinde göz sinirlerinin arkasında tümör teşhisi konuldu. Cezayir'deki doktorların beyin ameliyatının tehlikeli ve riskli olacağını söylemeleri üzerine, Malika, tedavi için Türkiye'ye geldi.

Malika'nın, Medicana İnternational Hastanesi'nde, eyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr Hidayet Akdemir tarafından yapılan muayenesinde, ön beynin tabanında göz sinirlerinin etrafında takriben 36 x28 x35 mm büyüklüğünde tümör ve etrafında ödemli bölge olduğu tespit edildi. Bu tümörün beyin zarlarından kaynaklanan iyi huylu tuberkulum sella menengiomu olduğu ameliyat öncesi tespit edilerek beyin ameliyatı yapılması kararı alındı.

Prof. Dr Hidayet Akdemir, Op. Dr. Türker Karancı, Dr. Şener Demiroluk'tan oluşan ekibin gerçekleştirdiği ameliyat 4 saat sürdü. Prof. Dr. Akdemir, hastanın beynin ön kaidesindeki iyi huylu lezyonu mikrocerrahi yötemlerle tamamençıkardıklarını belirtti. Tümörün özellikle sol göz siniri etrafından sol göz küresine içerisine girdiğini, bu kısımlarının da tamamının alındığını kaydetti. Ameliyattan sonraki dönemde hastada nörolojik defisit gözlemlenirken, ameliyat öncesi sol gözdeki görme kaybı ikinci günde iyileşti ve hasta normal görmeye başladı.

Akdemir, beyinde görülen iyi huylu tümörün (menengiomlar) tüm beyin tümörlerinin yaklaşık olarak yüzde 15-20'sini teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Bu menengiomların yaklaşık olarak yüzde 40'ı ön beyin bölgesinde görülürken, yüzde 10' oranında tuberkulum sella bölgesinde yerleşirler. Tuberkulum sella menengiomları daha çok asimetrik olarak görme sinirlerine baskılayarak görme kaybına neden olurlar ve genellikle ilk muayeneye için göz hekimlerine muayeneye başvurulur. Hastamız da aynı zamanda parkinson olduğu ve sol gözünde görme kaybı ortaya çıkınca Cezayirde gittiği Nöroloji doktoru istediği beyin Magnetig Rezonans (MR) tetkikinde beynin ön tabanında göz sinirlerin arkasında tümör olduğunu tespit etmişler ve ameliyat olmasını önermişler. Hastanın yakınlarından birisi daha önce burada ameliyat olduğu için İstanbul'a geldiler ve tedavisi tamamlanarak hasta sağlığına kavuşturuldu" dedi.