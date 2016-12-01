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Chapecoense kalecisi futbolu bıraktı

Kolombiya'da düşen uçakta yer alan Chapecoense’nin kadroya alınmayıp maça götürülmeyen kalecisi Nivaldo, futbolu bıraktığını açıkladı.

Chapecoense kalecisi futbolu bıraktı

01 Aralık 2016 10:55

Chapecoense'li futbolcuların da hayatını kaybettiği Kolombiya'daki uçak kazasının etkileri sürüyor. Copa Sudamerica final ilk maçında kadroda yer almayan futbolculardan olan kaleci Nivaldo, futbolu bıraktığını açıkladı. Düzenlendiği basın toplantısında gözyaşları içerisinde futbol yaşamını sonlandırdığını açıklayan 42 yaşındaki Nivaldo, "Hayatta her şeyin bir nedeni var. Pazar günü Palmeiras'a gitmedim. Çünkü Atletico Minerio'ya karşı 300. maçımı oynamak istiyordum. Takım o karşılaşmadan sonra Chapeco'ya dönmedi ve Sao Paulo'dan Medellin'e geçti. Teknik Direktör Caio, bu nedenle beni kadroya dahil etmedi" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Chapecoense, kolombiya, Nivaldo


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