Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Chapecoense takımı için saygı duruşu düzenlencek

Chapecoense takımı için saygı duruşu düzenlencek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, bu hafta liglerde oynanacak tüm müsabakalarda Chapecoense takımı oyuncuları ve yetkilileri anısına saygı duruşu düzenleneceği ifade edildi.


02 Aralık 2016 16:13

Copa Sudamericana finali için Kolombiya’ya giderken uçak kazası geçiren Chapecoense takımı için Türkiye’deki tüm liglerde saygı duruşu düzenlenirken takımlar da siyah kol bandı takacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

”FIFA tarafından alınan karar ve federasyonlara yapılan bilgilendirme neticesinde, bu hafta liglerimizde oynanacak tüm müsabakalardan önce, uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense takımı oyuncuları ve yetkilileri anısına saygı duruşu düzenlenecek. Ayrıca tüm karşılaşmalarda takımlar, siyah kol bandı takacak. Türkiye Futbol Federasyonu, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup 1. maçlarından önce uçak kazasında hayatını kaybedenler ve Adana'daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren çok sayıda öğrenci ile bir görevli için de saygı duruşunda bulunulmasına karar vermişti.”
 

Etiketler: Chapecoense, Türkiye Futbol Federasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç