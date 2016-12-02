Copa Sudamericana finali için Kolombiya’ya giderken uçak kazası geçiren Chapecoense takımı için Türkiye’deki tüm liglerde saygı duruşu düzenlenirken takımlar da siyah kol bandı takacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

”FIFA tarafından alınan karar ve federasyonlara yapılan bilgilendirme neticesinde, bu hafta liglerimizde oynanacak tüm müsabakalardan önce, uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense takımı oyuncuları ve yetkilileri anısına saygı duruşu düzenlenecek. Ayrıca tüm karşılaşmalarda takımlar, siyah kol bandı takacak. Türkiye Futbol Federasyonu, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup 1. maçlarından önce uçak kazasında hayatını kaybedenler ve Adana'daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren çok sayıda öğrenci ile bir görevli için de saygı duruşunda bulunulmasına karar vermişti.”

