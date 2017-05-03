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Charles Duhigg’in ikinci kitabı çıktı

Charles Duhigg’in ilk kitabı ‘Alışkanlıkların Gücü’nün devamı niteliğindeki yeni eseri ‘Daha Akıllı, Daha Hızlı, Daha Başarılı Olmanın Sırları’ çıktı.

Charles Duhiggin ikinci kitabı çıktı

03 Mayıs 2017 13:30

‘Alışkanlıkların Gücü’ kitabıyla bestseller olan New York Times’ın Pulitzer ödüllü iş dünyası muhabiri Charles Duhigg’in Türkiye’de Boyner Yayınları tarafından yayınlanan ilk kitabının devamı niteliğindeki yeni eseri ‘Daha Akıllı, Daha Hızlı, Daha Başarılı Olmanın Sırları’ raflarda yerini aldı. Bu kitabında Charles Duhigg; üretkenliğin nasıl arttırabileceği ve sonucunda da nasıl daha başarılı ve dönüştürücü olunabileceğini anlatıyor.
Charles Duhigg’in sınır tanımayan merakının yön verdiği kapsamlı araştırmalardan ve karşılaştığı etkileyici hikayelerden çıkarttığı sonuca göre; üretkenlik için daha çok çalışmak, daha çok terlemek ya da masa başında saatler harcayarak büyük fedakarlıklar yapmak gerekmiyor. Üretkenlik, belli seçimleri kitabında yer verdiği 8 temel kavramı içselleştirerek uygulamak ile yakından ilgili. Kitapta bu 8 kavram; motivasyon, takım psikolojisi, odaklanma, hedef belirleme, başkalarını yönetme, karar verme, inovasyon ve verileri özümseme başlığı altında toplanıyor. Kavramların detaylı bir şekilde örneklerle anlatıldığı kitapta, bu kavramları uygulayan kişilerin ve kurumların hayatlarının nasıl değiştiğini ve nasıl olağanüstü sonuçlara ulaştıkları gösteriliyor.

Kitapta farklı alanlarda başarıya ulaşanların sırlarına da yer verildi

Yayınlanan kitapta ayrıca davranış ekonomisi, psikoloji ve nöroloji alanlarındaki en son bulgular ile farklı CEO tecrübelerinden, eğitim alanında gerçekleşen başarı hikayelerine, uçak kazalarını önleyen pilotlardan, hastanelerdeki ölüm oranlarını düşüren bebek hemşirelerine uzanan geniş bir yelpazede olaylara farklı bakan, farklı seçimler yapan ve farklı davranıp başarıyı yakalayanların sırları paylaşılıyor 

Etiketler: Charles Duhigg, kitap


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