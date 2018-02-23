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Charr, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı

Dünya Şampiyonu Manuel Charr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini anlattı.

Charr, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı

23 Şubat 2018 21:18

Dünya Şampipiyonu Mahmout Manuel Charr, "Benim için dünyanın en büyük liderlerinden birisi olan Erdoğan ile görüşmek çok önemliydi. Erdoğan ile bazı önemli konuları konuşabilme imkanı bulduğum için çok mutlu oldum. Örneğin, ülkem olan Suriye ve dünya barışını, fikir özgürlüğü, yardımlaşma ve ayrıca insan hakları ise ana konumuz idi. Tabii ki en çok müteşekkir olduğum konu Türkiye ve Türk halkının dört milyondan fazla Suriyeli mülteciyi alması ve onlar ile ekmeğini bölüşmesi. Bunun için ayrıca Cumhurbaşkanımız ve Tüm Türk halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Önemli konulardan birisi de; Türkiye’nin bir an önce, mümkün olduğu kadar erken bir tarihte, Suriye’de barışı sağlamasıdır. Mümkün olduğu kadar erken bir sürede de Suriye ile anlaşarak ülkemi inşa etmesi ve mültecilerin tekrar ülkelerine geri dönmelerine yardımcı olması en büyük temennimdir. Beni ülkenize davet ettiğiniz için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepinize çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

 

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