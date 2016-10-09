Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, "Destek mesajları bizi çok etkiledi. Bu sadece Che karşı değil, Küba’ya karşı olan bir sevgiydi" dedi.

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konak Kent Konseyi, İlerici Kadınlar Meclisi, Bornova Nazım Hikmet Kültürevi ile Fikir Kulüpleri Federasyonunun (FKF) işbirliğinde Kültürpark İzmir Sanat Merkezinde gerçekleştirilen anma etkinliğine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Panelinin moderatörlüğünü Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş üstelenirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals ile 68 Kuşağı Fikir Kulüpleri Federasyonundan Tuncay Çelen konuşmacı olarak katıldı.

"Che’yi yeniden anlamamız gerekiyor"

Küba devrimine önderlik eden isimlerden biri olan ve 9 Ekim 1967’de öldürülen Che’nin anıldığı panelin açılış konuşmasını yapan Başkan Pekdaş, "Dünyada özgürlüklerin, bağımsızlığın ve eşitliğin simgesi haline gelmiş Che’yi anmak çok önemli. Che’yi birlikte analım istedik. Che, Türkiye’de nasıl anlaşılıyor, 68 kuşağında nasıl bir ruh oluşturdu, hangi etkileri oluşturdu? Bu etkilerin sürmesini nasıl sağladı? Bugün ‘Küba’ dendiğinde ilk akla gelen şeylerden birisi insan hayatı ve sağlık. Sağlığın kar amacı olarak kullanılmaması ve Küba’da sağlığa yapılan yatırımların önemi nedeniyle bugün Che’yi tartışmamız ve yeniden anlamamız gerekiyor. Bugün Che’nin karşılığı nedir onu tartışacağız" diye konuştu.

"Katlederek ölümsüzleştirdiler"

Tuncay Çelen de, Che’nin 39 yıllık ömrüne koca bir insanlığı, başkaldırıyı, özveriyi, isyanı ve devrimi sığdırdığını belirterek, "Ernesto Che Guevera’nın katledilişinin 49'uncu yılı. Onu katlettiler ama öldüremediler, ölümsüzleştirdiler. Tıpkı, Denizler, Ulaşlar gibi ölümsüzleşti. 68’liler için Che; insanlık onuru, devrim, devrime inanç, insanlığa saygı demektir, sosyalizm demektir. Che’nin yolu yolumuzdur" açıklamasında bulundu.

"Küba sağlıkta dünyaya örnek oldu"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Küba’nın sağlık alanında insana verdiği öneme dikkat çekti. Kendisi de eczacı olan Özel, Kübalı bilim adamlarının dünyadaki dev ilaç firmalarına karşı vermiş oldukları mücadeleyi de anlattı. Dünya Sağlık Örgütü’nün erişilebilir, herkes için sağlık ütopyasının sadece Küba’da hayata geçirilebildiğinin altını çizen Özel, şöyle konuştu:

"11 milyonluk ülkede 71 bin doktor var. Ölüm nedenleri dünyanın en gelişmiş ülkedekilerle aynı nedenden. AIDS diye bir sorunları yok. Türkiye’de 3 bin 400 kişiye bir diş hekimi düşerken Küba’da bin kişiye bir diş hekimi düşüyor." Özel, Kübalı Dr. Camille Rodrigues'in kanser aşısını geliştirip ilaç lobisine karşı durduğunu da hatırlatarak, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

"Türk halkı Che’ye sahip çıktı"

Panelde konuşan Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals ise Che’nin hayatı ve öldürülüşüne dair bilgileri paylaştı. Büyükelçi Casals, TBMM Başkanı Kahraman’ın Che hakkında söylediği sözlerle ilgili olarak da, "Che hakkında kötü yorumda bulunan Meclis Başkanı kişisel olarak bizden özür dileyerek talihsiz bir yorum olduğunu kabul etti. Ancak Türk halkından buna karşı gösterdiği tepki önemliydi. Destek mesajları bizi çok etkiledi. Bu sadece Che karşı değil, Küba’ya karşı olan bir sevgiydi" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

Panel sonunda Başkan Pekdaş, "Dünyanın tüm ezilen uluslarının yan yana gelmesiyle bir birlik oluşturmak ve ciddi bir mücadele ve dayanışma hattı oluşturmak zorundayız. Ernestolara selam söyleme zamanı" dedi. Panele katılanlara Che’nin fotoğrafının yer aldığı afişler armağan edildi.