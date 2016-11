Erken tanı ve tedaviyle ileri evrelerde tedavisi zorlaşan veya tedavi şansı kalmayan sağlık sorunları tespit edilerek kişinin yaşam süresi ve kalitesi artıracağını bildiren Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Serpil Tuna Özdemir Check up kontrolleri hakkında bilgi verdi. Özdemir , Check up’ın periyodik olarak yapılan genel ve kapsamlı sağlık kontrolü olduğunu belirterek, sağlık sorunu olmayan veya bilinen hastalığı olan bir kişide olası, gizli, bilinmeyen hastalıkları erken dönemde ortaya çıkaran ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, cinsiyet, çevresel faktörler ve genetik yatkınlık da dikkate alınarak yapılan sağlık taraması ve tetkikler bütünü olduğunu belirtti.

Koru Ankara Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Serpil Tuna Özdemir, risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişilerin şikayeti olsun veya olmasın mutlaka yılda bir kez check up yaptırması gerektiğini söyledi. Check up sadece tahlil ve tetkik yaptırmak olmadığını belirten Özdemir, diyen kapsamlı fizik muayene yapılmasının, sonuçların yorumlanması, ona göre yol haritasının çizilmesi demek olduğunu ifade etti.

Check up’da her bir değerin normal olmasının kişiler için büyük şans iken anormalliklerin de check up yaptırmanın önemini gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Serpil Tuna Özdemir, "Sağlığımız en değerli varlığımızdır, onu yaşamın akışında şansa bırakmamalıyız" diye belirtti. Uzm. Dr. Serpil Tuna Özdemir , “Yaşımız ilerledikçe organ fonksiyonları gerilemekte, sistemik hastalık ve kanser riski artmaktadır. Yaşımız ilerledikçe check up yaptırmak daha da önem kazanmaktadır. Check up programları kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik yatkınlığına, yaşam şekli ve geçmiş sağlık öyküsüne göre değişebilir. Öncelikle kişinin doktoru tarafından öyküsü alınarak, fizik muayenesi yapılarak uygun program seçilmelidir” şeklinde konuştu.

Dr. Özdemir, kapsamlı bir check up da kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon ve hasar testleri, elektrolit ve mineraller, kan sayımı, kan grubu, lipid profili, tiroid fonksiyon testleri, vitaminler, HOMA-IR indeksi, tümör markerları, viral markerlar, tam idrar tetkiki, gaitada gizli kan, akciğer grafisi, tüm abdomen USG, tiroid USG, meme USG, EKG, efor testi, EKO, solunum fonksiyon testi, servikal smearin olması gerektiğini ifade etti.

Uzman Dr. Serpil Tuna Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişiler de programlara kadın doğum, üroloji, kardiyoloji, göz, KBB, gastroenteroloji, diyet ve beslenme bölümleri de dahil edilebilir. Ayrıca düşük doz akciğer tomografisi özellikle 55 yaş üstü ve 30 paket-yıldan fazla sigara içme öyküsü olan ağır sigara içicilerinde, kolonoskopi 50 yaş üzerinde, sanal anjio paketi, sanal kolonoskopi paketi, Tüm vücut MR paketi, jinekolojik tarama-LUVİVA paketi, erişkin bağışıklama paketi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar paketi, genetik check-up paketi de eklenebilir. Yapılan check up sonucu kişiye uygun fiziksel aktivite, beslenme düzeni ve gerekli tedavi ve takip algoritması düzenlenmelidir.”