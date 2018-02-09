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Checkpoint, Mağaza İçi Zemin Altı RFID çözümünü duyurdu

Küresel perakende sektörü için müşteri çözümlerinin önde gelen tedarikçilerinden Checkpoint Systems, zemin altı RFID anteni olan UF-1'i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Checkpoint, Mağaza İçi Zemin Altı RFID çözümünü duyurdu

09 Şubat 2018 15:24

Yapılan açıklamada, fiziksel mağazalar, perakende tasarımının sınırlarını zorlarken, mağaza giriş-çıkışında kesintisiz güvenlik sistemlerine olan taleplerin artığı, küresel perakende sektörü için müşteri çözümlerinin önde gelen tedarikçilerinden Checkpoint Systems buna, zemin altı RFID anteni olan UF-1'i piyasaya sürerek yanıt verdiği bildirildi. Ürünün, şirketin daha geleneksel EAS antenleri ile aynı pazar kaliteyi sunarken, patentli RFID okuyucu teknolojisini kullandığı ve geniş bir okuma menzili sunduğu bildirildi. Mağaza girişinde somut olarak görünmeyen bu çözümün ayrıca, envanter yönetimini iyileştirmek için RFID verilerinin gücünü kullanarak ek avantajlar da sağladığı aktarıldı.

Ürünün, estetik açıdan hoş görünen açık girişlere; geleneksel EAS antenlerinin kullanımını kısıtlayan alışveriş merkezlerine; ve geniş, engelsiz mağaza kapılarına ihtiyaç duyan perakendecilere sunulan son derece uygun bir çözüm olduğu belirtildi.

Checkpoint Systems Balkan ülkeleri ve Türkiye Satış Müdürü Hakan Güngör, konuya ilişkin şunları söyledi: "Perakendecilerin mağaza tasarımları konusunda daha da üretici olmasında ve onlara müşterilerinin mağaza içi deneyimlerini iyileştirmesinde yardımcı olacak bu yeni zemin altı RFID çözümünü sunmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. UF-1, zemin tabanlı gelişmiş bir çözümdür ve RFID'yi ilk kullananlar arasında son derece popüler olmasını bekliyoruz''. 

 

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