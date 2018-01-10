Chelsea Arsenal canlı izle,Chelsea Arsenal maç kaç kaç ?

Chelsea ile Arsenal bu akşam saat 23:00'de İngiltere Lig Kupası yarı final ilk karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Chelsea, kendi sahasında oynayacağı ilk maçta galip gelmek isterken, Arsenal ise ikinci maç öncesi Standford Bridge'den avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

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Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stanford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ saat 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Alonso, Fabregas, Kante, Bakayoko, Hazard, Morata

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Sanchez, Welbeck, Lacazette