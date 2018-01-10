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Chelsea Arsenal canlı izle,Chelsea Arsenal maç kaç kaç ?

İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Chelsea bu akşam Arsenal'i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig' de karşılaşan iki ekibin maçında karşılaşma 2-2 sona ermişti. İşte Chelsea Arsenal karşılaşması canlı yayın izleme bilgileri...

Chelsea Arsenal canlı izle,Chelsea Arsenal maç kaç kaç ?

10 Ocak 2018 19:52

Chelsea ile Arsenal bu akşam saat 23:00'de İngiltere Lig Kupası yarı final ilk karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Chelsea, kendi sahasında oynayacağı ilk maçta galip gelmek isterken, Arsenal ise ikinci maç öncesi Standford Bridge'den avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

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NOT: ÜYELİK GEREKTİREBİLİR

Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stanford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ saat 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Courtois, Moses, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Alonso, Fabregas, Kante, Bakayoko, Hazard, Morata

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Maitland-Niles, Sanchez, Welbeck, Lacazette

 

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