Chelsea Barcelona Az TV (İdman TV) şifresiz canlı izle | Chelsea Barça kaç kaç?

Chelsea Barcelona şifresiz canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçı dev bir maça sahne olacak. Avupa'nın önde gelen iki devi Chelsea ve Barcelona kozlarını Devler Ligi ikinci turunda paylaşacak. İngiltere Temsilcisi Chelsea bu akşam saat 22:45'te İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Bu dev karşılaşmayı ise hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.Chelsea Barcelona Az TV (İdman TV) şifresiz canlı izle linklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Chelsea Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından zorlu bir maça atandı. Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. 20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Cüneyt Çakır, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

Aralarındaki son 10 mücadele

HAZ 29.07.2015 Barcelona 2 - 2 Chelsea

ŞMP 24.04.2012 Barcelona 2 - 2 Chelsea

ŞMP 18.04.2012 Chelsea 1 - 0 Barcelona

ŞMP 06.05.2009 Chelsea 1 - 1 Barcelona

ŞMP 28.04.2009 Barcelona 0 - 0 Chelsea

ŞMP 31.10.2006 Barcelona 2 - 2 Chelsea

ŞMP 18.10.2006 Chelsea 1 - 0 Barcelona

ŞMP 07.03.2006 Barcelona 1 - 1 Chelsea

ŞMP 22.02.2006 Chelsea 1 - 2 Barcelona

AZ TV İDMAN TV YAYIN AKIŞI

20 ŞUBAT

CHELSEA - BARCELONA

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ

21 ŞUBAT

SHAKTHAR DONETSK - ROMA

SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED