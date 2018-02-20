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Chelsea Barcelona Az TV (İdman TV) şifresiz canlı izle | Chelsea Barça kaç kaç?

Chelsea Barcelona şifresiz canlı izle linkleri haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında İngiliz temsilcisi Chelsea, İspanyol devi Barcelona'yı sahasında konuk edecek. Futbol otoriteleri tarafından erken final olarak adlandırılan bu dev karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Peki Chelsea Barcelona maçı nasıl canlı izlenilebilir? İşte tüm detaylar...

Chelsea Barcelona Az TV (İdman TV) şifresiz canlı izle | Chelsea Barça kaç kaç?

20 Şubat 2018 13:27

Chelsea Barcelona şifresiz canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçı dev bir maça sahne olacak. Avupa'nın önde gelen iki devi Chelsea ve Barcelona kozlarını Devler Ligi ikinci turunda paylaşacak. İngiltere Temsilcisi Chelsea bu akşam saat 22:45'te İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Bu dev karşılaşmayı ise hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.Chelsea Barcelona Az TV (İdman TV) şifresiz canlı izle linklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

CHELSEA BARCELONA MAÇI AZ TV ŞİFRESİZ İZLE

CHELSEA BARCELONA MAÇI İDMAN TV ŞİFRESİZ CANLI İZLE 

Chelsea Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından zorlu bir maça atandı. Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. 20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Cüneyt Çakır, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti. 

Aralarındaki son 10 mücadele

HAZ 29.07.2015 Barcelona 2 - 2 Chelsea
ŞMP 24.04.2012 Barcelona 2 - 2 Chelsea
ŞMP 18.04.2012 Chelsea 1 - 0 Barcelona
ŞMP 06.05.2009 Chelsea 1 - 1 Barcelona
ŞMP 28.04.2009 Barcelona 0 - 0 Chelsea
ŞMP 31.10.2006 Barcelona 2 - 2 Chelsea
ŞMP 18.10.2006 Chelsea 1 - 0 Barcelona
ŞMP 07.03.2006 Barcelona 1 - 1 Chelsea
ŞMP 22.02.2006 Chelsea 1 - 2 Barcelona

AZ TV İDMAN TV YAYIN AKIŞI

20 ŞUBAT

CHELSEA - BARCELONA

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ

21 ŞUBAT

SHAKTHAR DONETSK - ROMA

SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED 

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