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Chelsea Barcelona maçı şifresiz canlı izle veren uydu yabancı kanallar hangileri?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea, evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Chelsea Barcelona şifresiz, canlı nasıl izlenir? Chelsea Barcelona şifresiz veren kanallar hangileri? Az Tv,İdman Tv mücadeleyi canlı olarak veriyor mu ? İşte detaylar...

Chelsea Barcelona maçı şifresiz canlı izle veren uydu yabancı kanallar hangileri?

20 Şubat 2018 20:53

Chelsea Barcelona canlı izlemek için karşılamanın detaylarına bu haberimiziden rahatça ulaşabilirsiniz, Canlı anlatımlar, ve Chelsea Barcelona maçı geniş özet ve golleri maç sonrasında sizlerle buluşacak. Peki şifresiz ve canlı olarak Chelsea-Barcelona maçı maçı nasıl izlenir? Hepsi ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor.

Chelsea evinde yenilmedi

Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Roma, Atletico Madrid ve Qarabağ'ın yer aldığı grupta mücadele etti. İngilizler Roma ile birlikte 11 puan topladı ancak averaj ile gruptan ikinci çıktı. Conte'nin öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Chelsea kendi sahasında çıktığı 3 maçın birini kazandı ikisinde ise berabere kaldı.

Barça yenilgisiz

Barcelona La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid'in 7 puan önünde lider durumda. Catalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Sportig Lizbon ve Olympiakos'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele etti. 6 maçta 4 kez kazanan ve 2 kez de berabere kalan Messi'nin arkadaşları gruptan lider çıktı.

Chelsea Barcelona maçını şifresiz verecek kanallar

Chelsea Barcelona maçını bu akşam İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak. Az Tv, İdman Tv ise mücadeleyi canlı olarak yayınlamayacak.

 

Etiketler: Chelsea Barcelona canli izle, Chelsea Barcelona şifresiz veren kanallar

 

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