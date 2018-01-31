Chelsea, Roma'dan Palmieri'yi kadrosuna kattı

İngiliz devi Chelsea, transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam etti. İngiliz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'da forma giyen sol bek Emerson Palmieri'yi transfer etti. Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Palmieri ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu transfer için İngiliz ekibi Roma'ya 17 milyon Sterlin verecek.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Chelsea'de 33 numaralı formayı giyecek. 23 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece iki müsabakada forma giydi.

Oğuzhan Ort

