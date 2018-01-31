Diğer
Kategoriler

Chelsea, Roma'dan Palmieri'yi kadrosuna kattı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Roma'dan transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan sol beki Emerson Palmieri ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea, Romadan Palmieriyi kadrosuna kattı

31 Ocak 2018 14:14

İngiliz devi Chelsea, transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam etti. İngiliz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'da forma giyen sol bek Emerson Palmieri'yi transfer etti. Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Palmieri ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu transfer için İngiliz ekibi Roma'ya 17 milyon Sterlin verecek.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Chelsea'de 33 numaralı formayı giyecek. 23 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece iki müsabakada forma giydi. 

Oğuzhan Ort
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç