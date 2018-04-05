Chelsea'nin gözü gelecek vadeden Türk oyuncuda

The Sun gazetesinin haberine göre ünlü İngiliz kulübü Chelsea, Manchester City ve Barcelona'nın da ilgilendiği Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Berke Özer kimdir?

25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.