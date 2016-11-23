CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, basın mensuplarının sorularını değerlendirdi. Böke, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında şehitlerle ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin soruya, “Zannedersem en açık olan Cumhuriyet Halk Partisi’ydi ve kafası yine en karışık olan hükümetin kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi şu görüşte; şehit şehittir. Makamdan bağımsız, mevkiden bağımsız. Polis de olsa, subay da olsa, astsubay da olsa, er de olsa şehitler arasında ayrım yapılamaz. Eğer bu ayrımı ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılacaksa bu düzenleme şehitlerin bir grubuna yapılamaz. Bütün şehitleri içine dahil edecek şekilde bu düzenlemenin yapılması çok daha önemlidir” yanıtını verdi.