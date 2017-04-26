Diğer
Kategoriler

CHP, AİHM'e gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonuçlarına ilişkin önümüzdeki dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapacaklarını açıkladı.

CHP, AİHMe gidiyor

26 Nisan 2017 15:33

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke düzenlediği basın toplantısında MYK’nın gündemini basın mensuplarıyla paylaştı. Gayri meşru bir referandum sonucuyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Böke, “49 milyon 799 bin 163 kişinin, sandığa gitmiş olan, kendi vicdanıyla cesaretle oy kullanmış olan bütün vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmak bizim için önceliktir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde AİHM’e başvuru yapacağımızı da paylaşmak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Hukuki prosedüre göre AİHM'in Anayasa Mahkemesinden sonraki süreç olduğunun hatırlatılması üzerine Böke, “Verdiğimiz karar AİHM'e gitmek yönündedir. Bu yöndeki hukuki süreçleri de sizlerle adımları attıkça paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 

Pelin Üzek

Etiketler: AİHM, chp, Selin Sayek Böke


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (3)

  • Ne Mutlu Türküm Diyene : 26 Nisan 2017, Çarşamba 17:16
    00
    AİHM az bile bence Uzaya gitmeliler...Halkın iradesine bile itiraz eden bir parti bu halka nasıl hizmet edebilirki. Herşey ortada herkes bunları görüyor olmalı, varmı görmeyen arkadaşlar ?
  • : 26 Nisan 2017, Çarşamba 16:07
    01
    boşuna gidiyor sunuz hiç yoktan biraz guvenirliginiz vardı onuda kaybetmeyin
  • gri : 26 Nisan 2017, Çarşamba 16:06
    01
    sizin mahkemeniz DGM oraya gidin
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!