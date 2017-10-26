CHP Ankara Milletvekili Gök, Grup Başkanvekilliğine veda etti

Üç yıldır sürdürdüğü Grup Başkanvekilliği görevini sona erdirdiğini söyleyen Gök, "Görev süremiz 19 Kasımda bitmesine karşın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün kendi iç bünyemizde yapmış olduğumuz seçimlerle grup başkan vekillerimizi, Meclis başkan vekilimizi, idare amirimizi ve kâtip üyeleri belirledik. Elbette diğer arkadaşlarımız sırası geldiği zaman Meclis’te okunmak ve oylanmak suretiyle görevlerine başlayacaklar. Ancak grup başkanvekilliği kendi şahsımıza ait olan bir görev, yeni seçilen bir arkadaş olduktan sonra onu devretmek bizim siyasi nezaketimizin bir kültürü. Bugün yapmış olduğumuz seçimlerde Sakarya Milletvekili

Sayın Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Altay ve Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel grubumuzdan yeterli teveccühü ve oyu alarak grup başkan vekili seçildiler. Biz de az önce kendi kullanmış olduğumuz grup başkan vekilliği odamızda devir teslim törenini gerçekleştirdik ve ben görevimi büyük bir mutlulukla değerli kardeşim Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'a devrettim ve onu aldık hep beraber Meclis’e getirdik ve Sayın Başkanlığınıza vermiş olduğumuz dilekçede de belirtilmiş olduğu üzere grup başkan vekilliğinden ayrılmış bulunuyorum ve artık bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin 3'üncü grup başkan vekili olarak Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç Cumhuriyet Halk Partisini temsil edecektir.

Arkadaşıma bu görevinde başarılar dilerim ve ayrıca bugüne kadar görev yapmaktan mutluluk duyduğum diğer arkadaşlarım Sayın Engin Altay ve Sayın Özgür Özel'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu görevi yaparken Meclis bünyesinde gerek Meclis Başkanı gerek Meclis başkan vekilleri ve diğer partilerimizin, AK Parti grup başkan vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekilleri, Halkların Demokratik Partisi grup başkan vekilleri olmak üzere tüm grup başkan vekillerine, kendi milletvekillerimize ve diğer partilerin bütün milletvekillerine, ayrıca Meclis çalışmalarında bizlere yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, kavaslarımıza ve diğer bütün personelimiz olmak üzere, her birinize huzurunuzda ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Gök'ün kendisinin okul ve dönem arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Uzun yıllardır siyasetin içerisinde, bundan sonraki hayatında da yine hak ve hukuk için mücadeleye devam etmesini ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesini dilerim. Kendisine daha huzurlu ve sakin bir hayat da dilerim aynı zamanda. Yeni seçilen, tekrar seçilen grup başkan vekili arkadaşlara da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Gök'ün üç yıldan bu yana Grup Başkanvekilliği görevini üstlendiğini belirterek, "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Siyaset uzun bir koşu, Levent Bey de koşmaya devam edecektir muhakkak. Cumhuriyet Halk Partisinin bugün yapmış olduğu seçimlerde yeni seçilen, Başkanlık Divanı adayı olarak da seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. Grup Başkan vekilliğine Sayın Engin Altay, Sayın Özgür Özel yeniden seçildiler, onlara başarılar diliyorum. Sakarya Milletvekili Sayın Engin Özkoç'a 'Hoş geldiniz' diyorum. Grup başkan vekili olarak başarılı bir dönem diliyorum" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erhan Usta, şunları kaydetti: "Öncelikle ben Engin Özkoç Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyorum, inşallah, çok başarılı bir şekilde bu vazifesini yapacaktır. Engin Altay Bey'i ve Özgür Özel Bey'i de yeniden seçilmeleri dolayısıyla onları da tebrik ediyorum, kutluyorum, hayırlı olsun; diğer Başkanlık Divanındaki arkadaşlarımız için de hayırlı olsun diyorum. Tabii, Levent Bey, biz Parlamento'da yeniyiz, o bizden daha önce bu göreve geldi, başladı. Kendisi çalışmaktan son derece memnuniyet duyduğumuz bir arkadaşımızdı; uzlaşıcı, hoşgörülü, sıcak bir arkadaşımızdı. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adını kendisine teşekkür ediyoruz. "

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, şöyle konuştu: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde onurla devam ettiğim milletvekilliğim görevimin dışında grubumun bana tevcih ettiği yeni görevle Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer siyasi partilerinin değerli grup başkan vekilleriyle birlikte ülkeme hizmet etme fırsatımı yakalamış bulunmaktayım. Umut ediyorum ki değerli arkadaşlarımla beraber hem Meclisimize hem de ülkemize gerçekten onların arzu ettiği şekilde bir hizmeti sunabilme fırsatını yakalarım. Arkadaşlarımın bana tevcih ettikleri değerli sözler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Huzurunuzda bir kere daha bu Meclis’te görev yapmanın onurunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum."

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Grup Başkanvekillerini tebrik etti. Eroğlu, "Tabii, Levent Gök Bey de kibarlığıyla, gerçekten, burada üç yıldan beri çok iyi tanıdığımız kardeşimiz. Ona da şimdiden sonraki siyaset hayatında başarılar temenni ediyorum; hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Biz de Hükûmet olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de Başkanlık Divanı olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içerisinde yapmış olduğu seçim neticesinde hem göreve yeni seçilen hem de görevini bırakan arkadaşlarımıza özellikle başarılar diliyoruz. Yeni seçilen Sayın Engin Özkoç'a bundan sonraki siyasi hayatında ve grup başkan vekilliğinde gerçekten başarılar dilediğimizi ve birlikte uyum içerisinde bir çalışma yürüteceğimizi de belirtmek isterim. Engin Altay Bey, Özgür Özel Bey geçmişte de grup başkan vekillikleri yaptılar, bu görevlerini devam ettirecekler. Ben bir kez daha yeni görevlerinde başarılar diliyorum kendilerine. Sayın Levent Gök, gerçekten birlikte uzun süre grup başkan vekilliği yaptık sizinle; çok yapıcı, anlayışlı, disiplinli bir görev insanısınız aslında. Dolayısıyla bundan önce vermiş olduğunuz emeklere, bizlere göstermiş olduğunuz sevgiye, saygıya teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi bir grup başkan vekilliği yapıyordunuz, umarım sizi aratmayacak arkadaşlarımız, bunu temenni etmek istiyorum. Bundan sonraki siyasi yaşamınızda üstün başarılar diliyorum. Umarım en güzel yerlere gelirsiniz Sayın Gök" dedi.

Ahmet Umur Öztürk