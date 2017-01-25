Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » CHP Belediye Meclisi üyesi beyin kanaması geçirdi

CHP Belediye Meclisi üyesi beyin kanaması geçirdi

CHP Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Bayram geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alındı.

CHP Belediye Meclisi üyesi beyin kanaması geçirdi

25 Ocak 2017 10:20

Alınan bilgiye göre Uğur Mumcu’nun hayatını kaybedişinin 24. Yıl anma törenine katıldıktan sonra işyerine giden Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram, rahatsızlanarak tedavi altına alındı.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Bayram, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Belediye Meclis Üyesi Bayram, 2009 yılında Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş CHP’nin de eski merkez ilçe başkanlığı görevini bir süre yürütmüştü. 

Enderhan Öz
 

Etiketler: CHP Belediye Meclisi üyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!