Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda CHP Hacılar İlçe Başkanlığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanmış ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Ayrıca CHP İlçe Başkanlığını kundaklayan kişi, çevredeki iş yerlerine yazılar da yazmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ilçe başkanlığını kundaklayan N.A.'yı kamera görüntülerinden yola çıkarak kısa sürede yakalamıştı. Zanlı 24 yaşındaki N.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de yerel seçimlerde CHP'nin sandık müşahidi olduğu ortaya çıkmıştı.

Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve Adliyeye sevk edilen N.A., tutuklandı.

Ali Göç