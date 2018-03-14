CHP, Çiftlik Bank vurgununu Meclis gündemine taşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yüksek getiri vaadiyle onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. CHP'li Vekil Erkan Aydın, konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye soru önergesi verdi. Aydın, verdiği önergede Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Çiftlik Bank’la ilgili raporlarına dikkat çekti.

“SPK raporlarına rağmen yasal işlem yapılmıyor”

Aydın, “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor ve yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Bank sistemi için piramit satış sistemi değerlendirmesi yapılıyor. Açıklamanın devamında, hileli işlemler yapıldığı belirtilerek, sisteme para yatıranların zarara görebileceği kaydediliyor. Ayrıca Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımı askıya alınıyor. Buna rağmen neden şirket hakkında yasal bir işlem yapılmıyor?” dedi.

“Şirketin ceo’sunun yurtdışına kaçmasına nasıl izin verildi?”

Aydın, Bakan Tüfenkci’ye şu soruları yöneltti: “SPK raporlarına rağmen, zamanında şirket hakkında neden yasal bir işlem yapılmadı? Bakanlığınız saadet zinciri olarak tanımlanan bu faaliyetlerin önlenmesi, vatandaşların kandırılmaması için neden önlem almadı? SPK raporlarında dikkat çekici unsurlar olmasına rağmen şirketin CEO’sunun yurtdışına kaçmasına neden ve nasıl izin verildi? Söz konusu şirketler topluluğu vatandaşlardan ne kadar para topladı? Bu paralar nerelere yatırıldı? Mağdur vatandaşların paralarının geri alabilmesi için nasıl bir çalışma yapacaksınız?”