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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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CHP Elazığ'da 41 yıl sonra ilk vekilini çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi 41 yıl sonra Elazığ'da ilk defa milletvekili çıkarak Gürsel Erol'u meclise gönderdi. Erol'un vekil seçilmesinde ittifaktan gelen oylar etkili oldu.

CHP Elazığda 41 yıl sonra ilk vekilini çıkardı

25 Haziran 2018 10:51

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında ilkler yaşandı. En son 1977 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'den Celal Ertuğ ve Faik Öztürk milletvekili seçilerek meclise gitmişti. Sonrasında yapılan tüm seçimlerde CHP Elazığ'dan hiçbir adayını meclise göndermeyi başaramadı. Aradan geçen 41 yılın ardından ilk defa CHP'nin bir adayı Elazığ'dan milletvekili seçildi. CHP'nin Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'dan aday olmasının ardından yaptığı seçim çalışması sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre 37 bin civarında oy aldı. Millet ittifakında yer alan İyi Parti'nin 26 bin 700 ve Saadet Partisi'nin 6 binin üzerindeki oyu CHP'nin 1 milletvekili çıkarmasında önemli rol oynadı. 

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti ise Elazığ'da 5 milletvekilliğinden 4'ünü alırken MHP ise milletvekilliğini çok az bir farkla kaybetti.  

 

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