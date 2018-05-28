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CHP, FETÖ belgelerini incelemek için izin istedi

CHP, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelemek üzere Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi.

CHP, FETÖ belgelerini incelemek için izin istedi

28 Mayıs 2018 14:11
 

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