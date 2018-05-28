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iha.com.tr »
Gündem »
CHP, FETÖ belgelerini incelemek için izin istedi
28 Mayıs 2018 14:11
CHP, FETÖ belgelerini incelemek için izin istedi
CHP, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelemek üzere Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi.
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28 Mayıs 2018 14:11
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