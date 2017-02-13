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CHP Fransa Birliği, Paris'te 'hayır' paneli düzenledi

CHP Fransa Birliği ve Birleşik Haziran Hareketi, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak referandum ile ilgili olarak Paris’te 'Hayır Kampanyası Paneli' düzenlendi.

CHP Fransa Birliği, Pariste hayır paneli düzenledi

13 Şubat 2017 16:42

Panele konuşmacı olarak CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile Birleşik Haziran Hareketi Türkiye Temsilcisi İsmail Hakkı Tombul katıldı. Yaklaşık 200 kişinin izlediği panelde konuşmacılar, Türkiye’de 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması üzerine 16 Nisan'da referandum yapılacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Cihaner, Anayasa Değişikliği Kanununa göre, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağını, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e ineceğini söyledi. Fransa’daki vatandaşların referandumda oy kullanmak üzere mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Cihaner, "Sakın oy kullansak da bir şey değişmez demeyin. Sandık güvenliği konusunda söylenenlere de inanmayın yeter ki siz sandık başına gidin ve yeni oy kullanacak gençleri de mutlaka oy kullanmaları için teşvik edin" dedi.

Cihaner, daha önceki yurt dışı oy kullanımına da dikkat çektiği konuşmasında, Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan Türklerin oylarının yüzde 88’inin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktığını, CHP’nin ise Paris’te HDP’den geride kaldığını hatırlattı. Cihaner, "partili, partisiz, küs, dargın kim varsa şu iki ay içerisinde hiçbir şey düşünmeden sandığa gitmeyi düşünün ve de vereceğiniz oy 'Hayır' olsun " diye konuştu. 

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: CHP Fransa Birliği ve Birleşik Haziran Hareketi, hayır paneli


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