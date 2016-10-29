Olay, CHP Adın İl Teşkilatı'nın bulunduğu binada yer alan bir restoranda meydana geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’ın yemek yediği sırada yanına yaklaşan A.A. ve F.Y. isimli iki kişiden A. A., Tezcan’ın sağ bacağına tabanca ile bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan Bülent Tezcan, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tezcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanı buldu. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.