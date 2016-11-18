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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 'Anayasa'da uzlaşma aranmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Anayasa'nın bir uzlaşma metni olduğunu belirterek, “Anayasa uzlaşma ile hazırlanmalıdır. Ama 'bunu ben yaptım oldu, ben yaparım olur' diye dayatırsanız bunun uzun süreli olması ve geçerli olması mümkün değildir” dedi.


18 Kasım 2016 12:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordulu basın çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen kahvaltıya Torun’un yanı sıra CHP Ordu İl Başkanı Av. Atila Şahin, parti üyeleri ve Ordu’da görev yapan basın çalışanları katıldı. Programda konuşan CHP Genel Başkanı Seyit Torun, ülkenin Anayasa ve başkanlık sistemi dışında birçok sorunu olduğunu ifade ederek, bu durumu kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

“Demokratik parlamenter sistem bu ülke için geleneği olan bir yapıdır”
Mevcut Anayasa’da yüzün üstünde madde değiştiğini, değişmesi gereken maddeler olduğunda da bunun ortak akılla olması gerektiğini söyleyen Torun, “Anayasa’nın yüzün üstünde maddesi değişmiş, eğer değişmesi gereken maddeleri varsa o da ortak akılla, ortak anlayışla değerlendirilir. Anayasa bir uzlaşma metnidir. Anayasa bütün kesimleri içinde barındıran, toplumu geleceğe taşıyan kurallar manzumesidir. Ama bunu ben yaptım oldu, ben yaparım olur diye dayatırsanız bunun uzun süreli olması ve geçerli olması mümkün değildir. Şimdi birileri 'bizim tecrübemizi bir kenara bırakalım yeni bir şey kuralım' diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Demokratik parlamenter sistem bu ülke için çalışılmış, tarihi geçmişi olan, geleneği olan bir yapıdır. Bu yapının eksiği olabilir, tamamlanması geren yerleri olabilir, bunlar yapılabilir ama bunu topyekun ortadan kaldırıp ne olduğunu bilmediğimiz, hala kendilerinin dahi açıklayamadığı bir yapıyı kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu. 

Doğan Arzık
 

Etiketler: seyit torun


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