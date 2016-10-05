Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Av. Selahattin Sarıoğlu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Bentbaşı, Melekbaba, Taştepe ve İlyas Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle muhtarıyla bir süre görüştü. Ağbaba, yapımına katkıda bulunduğu Bentbaşı Cami’si inşaatında da incelemelerde bulundu.

Ağbaba ziyaretler esnasında yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe kalkışmasının tüm siyasi partilerin ve halkın ortak girişimiyle püskürtüldüğünü belirterek, “Darbe girişimi başarılı olamadıysa bunda muhalefetin önemli rolü vardır. Bu darbenin önlenmesinde Atatürkçü, yurtsever subaylar sayesinden önlenmiştir. Bu darbe girişimi bu aşamaya gelmişse, herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Nasıl oldu da TSK’daki generallerin yarısı cemaatçi çıktı? Nasıl oldu da kurmay subayların önemli bir kısmı bu darbe girişimine katıldı? Nasıl oldu da diyanette 5 bin imam cemaatçi çıktı? Nasıl oldu da binlerce hakim savcı cemaatçi çıktı? Bilerek ve isteyerek onları devlete yerleştirdiniz" ifadelerini kullandı.

"2010'da teslim edilen yargı darbenin kapısını açtı"

12 Eylül 2010’daki referandumla hukukun cemaate teslim edildiğini savunan Ağbaba, “Özel yetkili mahkemelere Zekeriya Öz gibi kendi inancından, cemaatinden kişileri atadılar. Atanan savcılar, hakimler de ordudaki komuta kademesindeki Cumhuriyetçileri cezaevine attı. Onların yerine gelenler darbe girişimi başlattılar. Bilgin Balanlı’nın yerine Akın Öztürk geldi. 2010'da teslim edilen yargı darbenin kapısını açtı. Biz darbeye giden yolu çok önceden gördük.”şeklinde konuştu

2010 referandumunda HDP’nin sandığa gitmediğini MHP ve AK Parti’nin de ‘Evet’ oyu kullandığını anımsatan Ağbaba, “Yetmez ama evetçiler demokrasi gelecek dediler. Genel Başkanımız ve biz ‘bu referandumda evet çıkarsa Türkiye bilinmeyene sürüklenir’ demiştik. Maalesef dediğimiz çıktı. Tutumu en net parti CHP oldu. Bir tek CHP geleceği gördü” dedi.

“Maalesef hükümet hala akıllanmış değil, diğer cemaatlere kucak açıyor"

İnsanların devlette işe yerleştirilirken tamamen liyakate göre alım yapılması gerektiğini kaydeden Ağbaba, “Maalesef hükümet hala akıllanmış değil. Bir yandan paralel yapıyla mücadele ediyorum diyor, diğer taraftan diğer cemaatlere kucak açıyor. Bunları yaparsanız farklı bir şeyle karşılaşmazsınız. Biz teröre bulaşmış kişilerle mücadele edilmesinden yanayız. Ama geçmişte bu yapıyla hiç alakası olmayan kişiler de görevden alınıyor. Bunu kabul edemeyiz. Türkiye’nin karanlık bir noktaya sürüklenmesini istemiyoruz. Bizim kapımız açık. Balyoz’a, Ergenekon’a, Devrimci Karargah’a Fenerbahçe Davasına siyasi davadır diyen sadece CHP’dir. Bizim dışımızdan kimisi savcı oldu, kimisi görmezden geldi. Ben 4-5 yıl boyunca cezaevlerini dolaşıp mağdurların sesi olmaya çalıştım.O dönem bize darbeci dediler. Biz her zaman hukuku savunacağız. Şimdi de savunuyoruz. Ama sonradan bizim haklılığımız ortaya çıktı.” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ziyareti sırasında yapımına katkı sunduğu Bentbaşı Camisi inşaatında da incelemelerde bulundu.

