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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öngay'ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Ankara Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öngayın Cenaze Törenine Katıldı

30 Ocak 2017 18:15

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay (55) son yolculuğuna uğurlandı. Güdül Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç ve partililer katıldı. CHP'li Öngay, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlandı. 

Cenaze törenin ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra aracına binen Kılıçdaroğlu’na şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Şehitlere de sahip çıkın” diye seslendi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Çıkacağız” diye karşılık verdi. 


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