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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Umut ediyorum ki Sayın Başbakan'ın sosyal medyaya yönelik uyarıları sadece uyarıda kalmaz, gereği yapılır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna zırhlı araç tahsis edildi

03 Ocak 2017 14:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç teklifine ilişkin olarak Bingöl, "Önce İçişleri Bakanı benimle görüşme yaptı. Sayın Başbakan Sayın Genel Başkanını arayarak, zırhlı araç önerisinde bulundu. Bir suikast girişimi olup olmadığını bilmiyoruz, tehditlerin arttığını, bir takım ihbarların geldiğinin ve bu ihbarların yoğunlaştığını belirttiler. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere milletvekillerine yönelik saldırılar uzun süredir devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada ve basında milletvekillerinin hedef tahtası haline getirildiğini öne süren Bingöl, "Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri savunmasız. Bizim güvenlik örgütlerimiz, istihbarat örgütlerimiz yok. Umut ediyorum ki, hükümet sadece bir zırhlı araç tahsisi ile bu önlemleri sınırlı tutmaz. Sosyal medyadaki paylaşımlar çok çirkin, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, örgüt yöneticilerimize ve milletvekillerimize yönelik bu girişimlerin önü alınır. Hükümetin hassasiyetlerini bütün CHP’lilere sağlaması gerekiyor. Umut ediyorum ki Sayın Başbakan'ın sosyal medyaya yönelik uyarıları sadece uyarıda kalmaz, gereği yapılır" diye konuştu.
Aracın dün itibariyle teslim alındığını belirten Bingöl, Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün içinde zırhlı aracı kullanmaya başlayacağını ifade etti.  

Ahmet Umur Öztürk
ANKARA 


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