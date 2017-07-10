CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmek için Maltepe Cezaevine geldi. Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'Adalet Yürüyüşü' başlatan ve Ankara'dan İstanbul'a 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü dün gerçekleştirdiği Maltepe mitingiyle sonlandırmıştı.

Bugün beraberindeki heyetle birlikte cezaevine gelen Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cezaevi önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Enis Berberoğlu'nu ziyaret ettik. Morali yerinde, anılarını yazıyor. Şu gerçeği yerinde görmek gerçekten acı verici. Adalet saraylarda değil aslında, üzerinde adalet sarayı yazılan binalarda bugünkü koşullarda üzülerek söyleyeyim adalet dağıtılmıyor. Adaletin mahkum edildiğini gördük adaletin hepse atıldığını gördük. Hiçbir günahı olmayan insanların, terörle uzaktan yakından hiç bir ilgisi olmayan insanların hapse atılması toplum vicdanında derin yaralar açar, Enis bey bu örneklerden birisidir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllar gazetecilik yaptı, Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamları var. Morali yerinde, Umarız adalet yerini bulur ve kısa süre içerinde tahliye olur, alınan karar çok ağır bir karar. Hukukla bağdaşmayan bir karar. Adaletle bağdaşmayan bir karar. Toplum vicdanında derin yaralar açan bir karar, adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır diye bir ifade var. Biz de bir gün adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.”

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Mustafa Esen - Mustafa Bakırhan