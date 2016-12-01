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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kongre Müzesi'ni gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas temasları kapsamında Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni gezdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kongre Müzesini gezdi

01 Aralık 2016 18:27

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki halkla buluşmanın ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu valilik binası önünde Sivas Valisi Davut Gül ve vali yardımcıları karşıladı. Vali Davut Gül ziyarette Kılıçdaroğlu'nun Sivas hakkında bilgi verdi ve ziyaretin anısına üzerinde Selçuklu motifi olan çift başlı kartal tablosu hediye etti.

Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından bir süre önce restorasyonu tamamlanıp açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 108 gün boyunca Milli Mücadele Karargahı olarak kullandığı müzedeki eşyaları yakından inceledi. Müze ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu karayolu ile Ankara'ya hareket ederek Sivas'tan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve İl Başkanı Ulaş Karasu da eşlik etti. 

Uğur Yiğit 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kongre Müzesi


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