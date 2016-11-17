Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Başkanlığı’nda bugün bir basın toplantısı düzenleyen Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon’da Cumartesi günü düzenlenecek olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı İl Başkanları Toplantısı ile Türkiye'de tarihi bir sürecin başlayacağını söyledi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık tekelini kırmak gerektiğini kaydeden Milletvekili Pekşen, “Geçen yıl fındık fiyatları yerlerde sürünürken gerekçe rekoltenin yüksek olmasıydı. Çok fındık var, bu kadar ihtiyaç yok. Onun için fındık fiyatları bu halde. Peki bu sene rekolte ne? Yarısı kadar. Fındık fiyatları geçen seneki gibi perişan. Karadeniz ve Türk fındığı tekelleşmeye teslim edilmiştir. Rekabet Kurulu Başkanlığı diye bir yer var. Buradan tüm Trabzonlular'a, çiftçilere ve üreticilere sesleniyorum. Bu rekabetin engellenmesine kayıtsız kalmayın. Yasal hakkınız var, bunu Rekabet kuruluna taşıyın. Karadeniz bölgesindeki fındık tekelini hep beraber kıralım” dedi.

Trabzon-Erzincan Demiryolu Projesi ile ilgili olarak ise Pekşen, “Erzincan’dan tren gelecekmiş. İyi gelsin, Trabzonlular'ın işi gücü yok herkes Erzincan’a gitmek için kuyruğa girmiş. Biz kimsenin trenine karşı değiliz. Ama bu halk trene bakan değildir” ifadelerini kullandı.