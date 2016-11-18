CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na geldi. Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Yasemin Öney Cankurtaran, Lale Karabıyık, Tekin Bingöl ve Kamil Okyay Sındır ve Trabzon Milletvekili Huluk Pekşen, İl Başkanı Turgay Güngör ile birlikte partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan heyet ile selamlaştıktan sonra konaklayacağı otele geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Trabzon'da düzenlenecek olan partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü ilk olarak toplantının düzenleneceği otelde sivil toplum kuruluşları ve il başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geleceği daha sonra il başkanları toplantısına katılacağı bildirildi.

Ersen Küçük - Gökmen Şahin