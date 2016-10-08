İzmir’e bir dizi açılış yapmak için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkemizde en çok huzura, barışa ihtiyaç duyuyoruz. En çok birbirimizi sevmeye ihtiyaç duyuyoruz. Kavgadan bıktık, ayrışmadan bıktık, bölünmeden bıktık. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bir arada beraberce yaşayabiliriz” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe belediyelerinin yaptığı çeşitli tesislerini açmak için İzmir’e geldi. Açılışlarına ilk olarak Balçova Tesisleri Toplu Açılışı ile başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, tribünü dolduran binlerce vatandaşa seslendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, Balçova Belediyesi Engelli Halk Oyunları ekibi de zeybek gösterimi yaptı. Gösterimin ardından kürsüye çıkan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, sporun bütün alanlarına çocukları taşıdıklarını, Balçova’da yaptıkları çalışmalarla suç oranlarını nasıl düşürdüklerini ve çalışmaları anlattı.

“Bir arada beraberce yaşayabiliriz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ,Balçova’da yapılan çalışmaların tüm CHP’li belediyelerde yapıldığını belirterek, “Biz nerede bir CHP’li belediye varsa tek hedefimiz var o beldede mutlu insanların yaşamasını sağlamaktır. Bir ülke düşünün küçük bir beldede suç oranının binde rakamlarına indiren belediye başkanının başarısı, bir ülke düşünün 14 yıldır ülkeyi yönetiyor o ülkede darbe oluyor. Aradaki farka bakın Biz Balçova’da yapılanın tümünü bütün Türkiye’de suç oranları azalmalı, insanlar mutlu olmalı. Bir ülkede insanların mutlu olduğunu nereden öğrenebiliriz. Eğer bir ülkede kadının yüzü gülüyorsa bilin ki o ülkede huzur vardır, mutludur. Kendi ülkemizde en çok huzura, barışa ihtiyaç duyuyoruz. En çok birbirimizi sevmeye ihtiyaç duyuyoruz. Kavgadan bıktık, ayrışmadan bıktık, bölünmeden bıktık. Toplumu ayrıştıran politikalardan bıktık. Balçova’dan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bir arada beraberce yaşayabiliriz. Balçova’da nasıl yaptıysak Türkiye’de de yapacağız. Bizim belediyelerimizin özelliği kenti ranta değil kenti kentliye teslim ederler” diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yerine açılış balon uçurularak yapıldı. Kemal Kılıdçaroğlu İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’a da katkılarından dolayı plaket verdi.

Bir dizi açılış yapacak

Kılıçdaroğlu ilçede saat 10.30’da başlayacak toplu açılış törenine katılacak, ardından Bornova’ya geçecek. Geride kalan hafta oynanan Göztepe-Elazığspor maçıyla ilk kez bir resmi karşılaşmaya ev sahipliği yapan Bornova Doğanlar Stadı’nın açılışını yapacak CHP Genel Başkanı’nın bir sonraki durağı Karşıyaka olacak, saat 13.30’da 5 tesisinin temelini atacak, 10 projenin de kurdelesini kesecek. Kılıçdaroğlu’nın programında Menemen’de de anlamlı bir mesai yer alıyor. CHP Lideri yoğun programı nedeniyle Eylül ayı başında yapılan açılışına katılamadığı Gölpark’a içinde yer alan ve 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adının verildiği spor salonunun açılışı için gidecek. Kılıçdaroğlu’nun İzmir’deki son durağı ise Bergama olacak. CHP Lideri saat 18.00’de başlayacak programda ünlü piyanist İdil Biret'in de konser vereceği Bergama Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı saat 21.35’te kentten ayrılarak Ankara’ya hareket edecek.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri