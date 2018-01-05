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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Güner Özkul'a taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden usta sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'u telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Güner Özkula taziye telefonu

05 Ocak 2018 16:45

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün yaşamını yitiren Türk sinema ve tiyatrosunun değerli ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'u telefon ile arayarak Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.  

Etiketler: güner özkul, Kemal Kılıçdaroğlu, taziye telefonu

 

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