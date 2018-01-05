CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Güner Özkul'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün yaşamını yitiren Türk sinema ve tiyatrosunun değerli ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'u telefon ile arayarak Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.