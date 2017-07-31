CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu TBMM rekortmeni

Bektaşoğlu, TBMM’nin resmi kayıtlarına dayanarak yaptığı açıklamada, genel kuruldaki 117 konuşmasının dışında, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak, Plan ve Bütçe Komisyonlarında da 15 konuşma daha yaptığını belirtti.

106 soru önergesi veren Bektaşoğlu'nun 7 kanun teklifi, 6 araştırma önergesi var. Bektaşoğlu'nun ayrıca 463 meclis araştırma önergesi, 47 kanun teklifi, 4 meclis genel görüşme önergesi, 1 gensoru önergesinde de imzası bulunuyor.

Bektaşoğlu, “Bu olağanüstü süreçte CHP milletvekili olarak, ülkemi, ilimi ve halkımızı en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Pek çok sorunumuzu dile getirdim. Çalışmalarımın odağında bu dönemde fındık ve üreticisi oldu” dedi.

Milletvekili Bektaşoğlu açıklamasında, “25 ve 26’ncı dönemde 117 defa genel kurulda söz alarak konuştum. Çoğu Giresun’la ilgili Başbakan ve Bakanların cevaplandırması istemiyle 106 soru önergesi verdim” dedi.

“Parlamenter demokrasi ve cumhuriyeti savunduk”

İki yılda olağanüstü bir dönemden geçtiklerini belirten Bektaşoğlu, “Türk siyasi tarihinde hiçbir zaman yaşanmayanların yaşandığı olağanüstü bir süreçte görev yaptık. Bu sürede iki genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir referandum oldu, bunun için arkadaşlarımızla kampanyalar yürüttük. 15 Temmuz darbe girişimi, terör, OHAL, FETÖ soruşturmaları, pek çok iç ve dış gelişmeleri de bu dönemde yaşadık. Bununla birlikte siyasi iktidarın cumhuriyet, demokrasi, hukuk ve parlamenter sistemi ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerine karşı kapsamlı bir mücadele yürüttük” dedi.

“İktidar partisi milletvekilleri de destek vermeli”

Çalışmalarına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara, parti teşkilatlarına, STK’lara, muhtarlara, basın, yayın kuruluşlarına teşekkür eden Milletvekili Bektaşoğlu, ”Muhalefet partisi milletvekili olarak yaptıklarım ortada. Diğer milletvekili arkadaşlarımın da Giresun için bir mücadele içinde olmalarını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Giresun’un daha çok hizmet almasını sağlamalıyız. Onlardan da destek bekliyorum” ifadesini kullandı.