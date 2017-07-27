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CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu'ndan iç tüzük eleştirisi

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TBMM’de görüşmeleri süren İç Tüzük Tasarısı’nı eleştirdi.

CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlundan iç tüzük eleştirisi

27 Temmuz 2017 15:33

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, iktidarın uygulamalarını denetimden kaçırmak için iç tüzükte değişiklik önerdiğini öne sürerek, “15 Temmuz’da bu Meclisin çatısına atılan bomba çok şükür kimseyi öldürmedi ama bu iç tüzük parlamenter demokrasiyi öldürecek pimi çekilmiş bir bomba gibidir” diye konuştu.

Bektaşoğlu, “Bu iç tüzükle dünya demokrasi tarihine geçeceğiz. Milletvekillerinin konuşmasına, denetim görevi yapmasına, halkın sorunlarının dile getirilmesine engel olan tek parlamento olacağız. Aslında iç tüzük kurallarına da hiç gerek yok. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisini halkın iradesinin yansıdığı demokratik, şeffaf bir kurum, yasama organı gibi görmeyen, hiçe sayan bir anlayış var. Mesela önergelerimize cevap verilmemesi, verildiğinde ise ilgisiz bilgilerden oluşturulması bunun bir kanıtıdır. Ben 'Fındık fiyatları ne olacak? Üretici mağdur. Müdahale edilsin' diyorum. Bana, bakanlıktaki bir görevlinin yazdığı cevap yollanıyor, doğrudan gelir desteğinden bahsediliyor, ne ilgisi varsa” dedi.

Bektaşoğlu, “Ben biraz farklı bir ili temsil ediyorum. Kurtuluş Savaşı'na tek gönüllü alay gönderen Giresun’dur. O alayların komutanlarından Osman Ağa, ilk mecliste nöbet tuttu. İlk Muhafız Alay Komutanıydı. Hem meclisi hem de Atatürk’ü korudu. Ben bu gece Osman Ağa’dan nöbet devralıyorum. Susmayacağız, sesimizi kesemeyecekler. Ülkemizin, bölgemizin, ilimizin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. İç tüzüğü reddediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Bülent Bektaşoğlu, İç Tüzük Tasarısı, milletvekili


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