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CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atanacak

Ankara İl Başkanlığı tarafından CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atanacak.

CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atanacak

13 Aralık 2016 15:25

Gölbaşı Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı düştü. Ankara İl Başkanlığı tarafından CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atanacak. 2015 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen CHP Gölbaşı İlçe kongresinde yapılan seçimlerde başkanlığa İlçe gazeteci ve yazar Nuriye Atabey seçilmişti. Atabey, bu süreçte çeşitli çalışmalara imza atsa da 3 çarşaf listeden gelen yönetim kurulu nedeniyle kendi yönetim kurulunu oluşturamamıştı. Göreve geldiği ilk günden itibaren muhaliflerin hedef tahtası haline gelen Atabey, her açıklamasında istifalarla yönetiminin altının boşaltıldığını, çalışmalarının baltalandığını, tehdit ve şantajla yönetiminin istifaya zorlandığını beyan ederek, Olağanüstü Kongre Kararı da almıştı.

Dün akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi sonucu CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı yönetiminin düştüğü öğrenildi. Atabey’in olağanüstü kongre kararı almasına ve gazetede yayınlanmasına rağmen seçim sürecini beklemeden yönetimden 3 ismin istifa ederek yönetimi düşürdüğü gelen haberler arasında. Olağanüstü kongre sürecinin bundan sonra nasıl işleyeceği ve İlçe Başkanlığına kimlerin aday olacağı henüz belli değilken Atabey’in konuyla ilgili daha sonra açıklama yapması bekleniyor. Bu süreçte Ankara İl Başkanlığı tarafından atanacağı söylenilen kayyum heyetinin kimlerden oluşacağı henüz netlik kazanmadı.

Çiğdem Şirin 

Etiketler: Ankara İl Başkanlığı tarafından CHP Gölbaşı İlçe T


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