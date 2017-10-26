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CHP grup başkan vekilleri belli oldu

CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, Manisa milletvekili Özgür Özel ve Sakarya milletvekili Engin Özkoç Grup Başkanvekilleri olarak seçildiler.

CHP grup başkan vekilleri belli oldu

26 Ekim 2017 16:45

CHP'de yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi yapıldı. Grup Başkanvekillikleri için ilk iki turda 66 oy alan çıkmadı. Bunun üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda İstanbul milletvekili Engin Altay ve Manisa milletvekili Özgür Özel Grup Başkan vekili seçildi. Üçüncü Grup Başkanvekilini belirlemek için dördüncü tur oylama yapıldı. Dördüncü turda yapılan oylamada da yeterli oy alan milletvekili çıkmadı. Bunun üzerine beşinci tur oylamaya geçildi. Beşinci turda da yeterli oy alan çıkmadı. Yapılan altıncı tur oylamada Sakarya Milletvekili Engin Özkoç Grup Başkan Vekilliğine seçildi.

CHP milletvekilleri aynı zamanda TBMM İdare Amiri ve Katip üye seçimlerini de yaptı. TBMM İdare Amirliği görevine Adana milletvekili İbrahim Özdiş seçildi. TBMM Katip üyeliklerine ise Kırklareli milletvekili Vecdi Gündoğdu, Sinop milletvekili Barış Karadeniz, Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Çanakkale milletvekili Bülent Öz seçildi.  

Ahmet Umur Öztürk

 

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