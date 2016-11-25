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CHP Grup Başkanvekili Gök: Biz başından beri AB projesini çok önemsiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Biz başından beri Avrupa Birliği projesini çok önemsiyoruz. Önceki yaptığımız ve bugün Yeşiller grubuyla yaptığımız görüşmede Türkiye'nin mutlaka müzakereleri devam etmesi yönündeki Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü ilettik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök: Biz başından beri AB projesini çok önemsiyoruz

25 Kasım 2016 18:11

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gök, Avrupa Parlamentosu kararına yönelik olarak, "Bugün gelinen nokta Avrupa Parlamentosu'nun 37 evet 479 hayır konumuna düştük. Ülkeyi bu hale getirenler utansın. Suriye İran Mısır kavgalıyız, komşularımızla kavgalıyız. 479'a karşı 37, Türkiye'yi ezen, itibarını sıfırlayan sonuç” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik olarak Gök, "Bu Cumhurbaşkanı ülkeyi kavrayamıyor. Gündüz havai fişek patlatmak Cumhurbaşkanı ideolojisine uygun davranıştı. Avrupa değerleri içine girmek istiyorsanız, medya özgürlüğü olmalı. Türkiye'de var mı? Avrupa ile müzakereleri yürütmek istiyorsanız, gazetecileri tutuklu olabilir mi gazetecileri? Şu anda dolar durdurulamıyor. Biz başından beri Avrupa Birliği projesini çok önemsiyoruz, önceki yaptığımız ve bugün Yeşiller grubuyla yaptığımız görüşmede Türkiye'nin mutlaka müzakereleri devam etmesi yönündeki Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü ilettik" dedi. 

Ahmet Umur Öztürk 

Etiketler: AB projesi, CHP Grup Başkanvekili Gök


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