Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Baykal'ın bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Adana mitingi üzerinden eleştirmesi üzerine "Sayın Genel Başkanın, Adana mitinginde bir kısım gazetecilerin ismini söyleyip, bazılarının söylememesini kim nasıl normal karşılayabilir? Biz orada kişileri değil, mağduriyetleri savunuyoruz. Partimizden bir milletvekilinin basın önünde Sayın Genel Başkanı partinin kurumsal kimliğini küçük düşürecek dozda, tonda, miktarda eleştirileri parti disiplini, yoldaşlık anlayışı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çatısı altında siyaset yapma anlayışıyla bağdaşır tarafının olmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz bozdurmasına ilişkin dekontun Adalet Bakanı Bozdağ tarafından kendilerine gösterildiğini belirtti. Özel, "Bugünlerde birileri dolar bozduruyorsa, bu övünç meselesi. Bunu gizleyecek bir şey yok. O dekontu 550 tane kopya yapıp, milletvekillerinin odalarına gönderilmesinde bir sakınca görmem. Dekontu çok kısa süre gösterdi. AKP milletvekili ve Grup Başkanvekiline söyledim. Dekontu bir göstersin" ifadelerini kullandı.

Özel, geçen zamanın iddiayı kuvvetlendirdiğini öne sürerek, "Biz bu dekontu her gün ısrarla istemeye devam edeceğiz. Vatandaşı, vatanseverlik üzerinden, 15 Temmuz üzerinden çağrılar yapıp, dolarını bozdurtup, kendisi bu konuda ne kadar gecikmiş, bunu bilmek hakkımız. Dekont bizimle paylaşılmış değil. Makbuzu diye gösterilen bir şey yok. Mal varlığındaki bu tip değişimleri bir ay içinde bildirme zorunluluğu var. Ama bunların hepsini yani şüpheyi güçlendiren, iddiayı kuvvetlendiren bir şekilde Adalet Bakanı ‘gösteririm ama vermem‘ diyor. Son derece saçma bir davranış. Paylaşamayacağın bir belgeyi göstermeyeceksin. Bu belgeyi bize yollamıyorsan, kendisinin yapmaya çalıştığı vatandaşın tepkisine engel olacak şekilde ‘biz bu dövizi bozdurduk’ demek olduğu, bozdurmadığı ya da bozdurduysa da, bozdurduğu tarih açısından utanılacak bir şeylerin olduğu anlamına gelir" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin çatısı altında siyaset yapma anlayışıyla bağdaşır tarafının olmadığını ifade etmek istiyorum"

Deniz Baykal'ın bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Adana mitingi üzerinden eleştirmesi konusunda açıklama yapan Özel, "Sayın Genel Başkanın Adana mitinginde bir kısım gazetecilerin ismini söyleyip, bazılarının söylememesini kim nasıl normal karşılayabilir? Biz orada kişileri değil, mağduriyetleri savunuyoruz. Biz orada savunduğumuz şey, basın özgürlüğü, gazetecilerin tutuksuz yargılanmasıdır. Biz Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan isimlerini anıyorsak, oradaki ortaya konan mesele konuya sahip çıkışımızın kuvvetliliğini gösterir. Deniz Baykal’ın yapmış olduğu eleştiri, sosyal demokratların eleştiri ve özeleştiri sınırları içindedir. Ama partimizden bir milletvekilinin basın önünde Sayın Genel Başkanı partinin kurumsal kimliğini küçük düşürecek dozda, tonda, miktarda eleştirileri parti disiplini, yoldaşlık anlayışı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çatısı altında siyaset yapma anlayışında bağdaşır tarafının olmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Partinin yetkili organlarında görüşülmediğini belirten Özel, "Bizim için en son ve zor başvurulacak yol olmuştur" şeklinde konuştu. Özel, Fatih Gürsu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi tarlalarında FETÖ’cü yetişmediğini söyledi. Özel, "Devletin elinde somut bir kanıt varsa, Cumhuriyet Halk Partisi ile paylaşmaları nezaketini göstermeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Milletvekilliği seçilme yaşının 18’e indirilmesine ilişkin Özel, "Hepimizin üzerinde görüşmesi, mutabakatla yapması gereken bir şey. Tüm partilere açık bir çağrı yapılsa, referanduma gerek kalmaksızın tüm partilerin uzlaşarak yapılabilecek bir şey" diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk