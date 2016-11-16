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CHP Grup Başkanvekili Özel'den 'başkanlık' değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, başkanlık sistemi ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde attığı demokrasi açısından, temel hak ve özgürlükler açısından en büyük geri adım olacaktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özelden başkanlık değerlendirmesi

16 Kasım 2016 15:51

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında başkanlık sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, Anayasa taslağının 29 madde olacağını söyleyerek, taslakta 'Cumhurbaşkanı' ibaresinin geçtiğini ifade etti. Özel, "Bu cumhurbaşkanlığı sistemidir, başkanlık sistemi değildir demek, vatandaşın aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Buna Anayasa hukukçuları patronlu hiper başkanlık demektedirler. Cumhurbaşkanının atama yetkisi, bakanların tamamını atadığı, başbakan yardımcılarını atadığı, yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yarısını atadığı ve rektörleri atadığı bir öneriyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Atatürk devrimine karşı devrim yapıldığını iddia eden Özel şunları kaydetti: "Eğer bu başarılırsa sarayda bulunan, Atatürk'ün kendisi için kullanmadığı yetkileri Meclis saraya taşıyacaktır. Ve ülke Meclis'e karşı sorumluluğu sınırlı, seçilmişlerin değil saraydaki irade tarafından seçilmişlerin, kavun gibi şekline kokusuna göre seçilmişlerin yönettiği bir Türkiye ile karşı karşıya kalma durumundayız. Olsa olsa bugünkü başkanlığa R gibi başkanlıktır. Bu geri vitestir, geriye dönüştür. Bu bir karşı devrimdir." 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: başkanlık sistemi, CHP Grup Başkanvekili Özel


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