TBMM'de düzenlediği basın toplantısında başkanlık sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, Anayasa taslağının 29 madde olacağını söyleyerek, taslakta 'Cumhurbaşkanı' ibaresinin geçtiğini ifade etti. Özel, "Bu cumhurbaşkanlığı sistemidir, başkanlık sistemi değildir demek, vatandaşın aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Buna Anayasa hukukçuları patronlu hiper başkanlık demektedirler. Cumhurbaşkanının atama yetkisi, bakanların tamamını atadığı, başbakan yardımcılarını atadığı, yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yarısını atadığı ve rektörleri atadığı bir öneriyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Atatürk devrimine karşı devrim yapıldığını iddia eden Özel şunları kaydetti: "Eğer bu başarılırsa sarayda bulunan, Atatürk'ün kendisi için kullanmadığı yetkileri Meclis saraya taşıyacaktır. Ve ülke Meclis'e karşı sorumluluğu sınırlı, seçilmişlerin değil saraydaki irade tarafından seçilmişlerin, kavun gibi şekline kokusuna göre seçilmişlerin yönettiği bir Türkiye ile karşı karşıya kalma durumundayız. Olsa olsa bugünkü başkanlığa R gibi başkanlıktır. Bu geri vitestir, geriye dönüştür. Bu bir karşı devrimdir."

Ahmet Umur Öztürk